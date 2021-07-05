Необходимо создать модуль для аналитики Binance, который будет определять наличие новых записей в базе данных PostgreSQL. Модуль должен фиксировать значение торговой пары через API Binance и анализировать его поведение в установленный таймфрейм. При подтверждении логики поведения данные должны передаваться в другой модуль. Подробное ТЗ предоставляется по запросу.