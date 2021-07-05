Требуется разработка плагина для Wordpress, обеспечивающего личный кабинет программы лояльности. Пользователи должны иметь возможность авторизоваться по номеру телефона, видеть свой бонусный счет и транзакции через протокол взаимодействия. Включает проверку номера телефона, вывод табличной информации и сохранение сессии пользователя.
Разработать плагин для редактора TinyMCE
Краткое описание задачи
Нужно создать плагин для редактора TinyMCE со следующим функционалом:
В приложении https://ru.note-n-do.com есть сущность “заметки”,
текст которых редактируется при помощи TinyMCE. При вводе в редактируемый текст триггера (последовательность знаков) плагин выполняет действия, связанные с этим триггером.
Подробное ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1rTl5Y85ON65GmsbEyaTUN1pc_L6BQxUYmJegMFT_Dt4/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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