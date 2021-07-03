Нужна настройка odoo community , которая будет синхронизироваться с сайтом (ocStore

2.3.0.2.3). Актуальные цены и наличие товара реализованы на сайте. Вся

обработка заказов происходит через админку сайта.

В этой связи нужно сделать следующее:

1. Настроить интеграцию и дальнейшую синхронизацию системы с сайтом

2. Настроить загрузку прихода товаров на склад, от трёх поставщиков, по пяти типам Excel

файлам. Розничные цены, для понимания марженальности нужно брать с сайта, цену

закупки (оптовая цена) из накладных и прайса.

· От поставщика №1 мы получаем три типа накладных в разных валютах (доллар, евро, гривна).

· От поставщика № 2 накладная только в гривнах.

· От поставщика № 3 прайс в гривнах.

3. Настроить приход и списание товаров со склада через сканер штрих кодов.

4. Настроить генератор и печать штрих кодов, для присвоения новых штрих кодов товарам одного

из поставщиков.

5. Настроить шаблоны приходных и расходных документов.

6. Настроить возможность коррекции курса доллара и евро.

Настроить отчёты для переучёта и дешборды для понимания прибыли.

По Оdoo community нужны модули, указанные на скрине.