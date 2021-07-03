Требуется разработка плагина для Wordpress, обеспечивающего личный кабинет программы лояльности. Пользователи должны иметь возможность авторизоваться по номеру телефона, видеть свой бонусный счет и транзакции через протокол взаимодействия. Включает проверку номера телефона, вывод табличной информации и сохранение сессии пользователя.
Настройка Оdoo community
Нужна настройка odoo community , которая будет синхронизироваться с сайтом (ocStore
2.3.0.2.3). Актуальные цены и наличие товара реализованы на сайте. Вся
обработка заказов происходит через админку сайта.
В этой связи нужно сделать следующее:
1. Настроить интеграцию и дальнейшую синхронизацию системы с сайтом
2. Настроить загрузку прихода товаров на склад, от трёх поставщиков, по пяти типам Excel
файлам. Розничные цены, для понимания марженальности нужно брать с сайта, цену
закупки (оптовая цена) из накладных и прайса.
· От поставщика №1 мы получаем три типа накладных в разных валютах (доллар, евро, гривна).
· От поставщика № 2 накладная только в гривнах.
· От поставщика № 3 прайс в гривнах.
3. Настроить приход и списание товаров со склада через сканер штрих кодов.
4. Настроить генератор и печать штрих кодов, для присвоения новых штрих кодов товарам одного
из поставщиков.
5. Настроить шаблоны приходных и расходных документов.
6. Настроить возможность коррекции курса доллара и евро.
Настроить отчёты для переучёта и дешборды для понимания прибыли.
По Оdoo community нужны модули, указанные на скрине.
Заявки фрилансеров
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