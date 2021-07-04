Требуется разработка плагина для Wordpress, обеспечивающего личный кабинет программы лояльности. Пользователи должны иметь возможность авторизоваться по номеру телефона, видеть свой бонусный счет и транзакции через протокол взаимодействия. Включает проверку номера телефона, вывод табличной информации и сохранение сессии пользователя.
Учебный проект Детектирование обнаружения полосы движения
Учебный проект к курсу компьютерного зрения на основе LaneNet
#DataScience #DeepLearning
Язык: python
Библиотеки:
numpy, matplotlib.pyplot, tensorflow, tensorflow.keras, PIL, torch, itertools .chain
cv2
Есть общий шаблон задачи и направление решения
Конечное решение должно ваключать
- Семантическая сегментация линий размеи и метрическое обучение
- Сегментация экземпляра over embedings
- Прогноз Homography
- Фиттинг модели
Заявки фрилансеров
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