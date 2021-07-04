Учебный проект Детектирование обнаружения полосы движения

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Закрыт1 заявка514 просмотров

Учебный проект к курсу компьютерного зрения на основе LaneNet

#DataScience #DeepLearning

Язык: python

Библиотеки:

numpy, matplotlib.pyplot, tensorflow, tensorflow.keras, PIL, torch, itertools .chain

cv2

Есть общий шаблон задачи и направление решения

Конечное решение должно ваключать

  • Семантическая сегментация линий размеи и метрическое обучение
  • Сегментация экземпляра over embedings
  • Прогноз Homography
  • Фиттинг модели
Сроки 3-4 дня
Python
4 года назад
galkinc
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Степан
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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