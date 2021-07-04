Телеграм-бот для клиентов (только node.js)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок1085 просмотров

Итак, у нас есть клиентский телеграмм-бот - это бот, в котором человек может получить информацию из своего личного кабинета, поменять настройки лк, получить ежедневные отчеты о сделках и пр. И сейчас мы дописываем в нем некоторый функционал.

Бот написан на node.js (голый код без использования бот-сервиса).

✅ Код в боте с комментариями и структурированный.

✅ Есть документация к коду (архитектура приложения, архитектура внутренней БД, и тд)

✅ Программист, писавший крайнюю версию кода - на связи, чтобы можно было уточнять какие-то моменты по ходу пьесы.

✅ Есть понятная блок-схема работы телеграмм-бота.

Что нужно допилить?

▫️ Исправить/добавить некоторые кнопки в боте

▫️ Добавить и разработать новый раздел пункта меню - статистика сделок (просмотр сделок)

▫️ Доработать раздел с тарифами

▫️ Связать бота базой данных нашего сервиса (сейчас это просто рабочий бот, который выполняет некоторые функции и использует свою локальную бд)

▫️ Реализация ежедневных отчетов с прикреплением картинки. Т.е. это будет некий шаблон дизайна, куда будут програмно вставляться - цифры, текст, диаграммы. Главное, чтобы это все НЕ выглядело щербато.

❗️❗️ Желательно, чтобы вы были знакомы с трейдингом на бирже (желательно Крипто-трейдинг и имели понимание принципов). Поскольку тематика личного кабинета в телегам-боте - именно такая.

❗️ Ищем только опытных программистов!

Оплата почасовая, т.к. в процессе могут появиться еще какие-то небольшие доработки. Так что сразу в предложении пишите вашу реальную ставку в час.

Node.js
4 года назад
shnur
37 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

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