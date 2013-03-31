Не работает встроенная функция в шоп-скрипт 4 версии. При обновлении XML-файла Sitemaps появляется белый экран. Файл не обновляется. http://shop-1.su/index.php?ukey=home
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
http://www.mebelvoffic.ru/ Сайт работает на самописном движке Необходимо сделать функцию прокладки маршрута к нашему магазину, как тут http://www.market-ru.ru/index.php?ukey=auxpage_2 Карта должна быть размещена в разделе Контакты. Карта должна иметь функцию как автоматического определения местоположения, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать адаптивный дизайн для мобильных устройств. Дизайна нет. Нужно сделать все с нуля под ключ. Сайт работает на самописном движке. http://www.mebelvoffic.ru/HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $20
http://market-ru.ru/ Сайт работает на шоп-скрипт-4. Необходимо сделать функцию прокладки маршрута к нашему магазину, как тут http://belaruss.com/?page_id=2428 Карта должна быть размещена в разделе Контакты. Карта должна иметь функцию как автоматического определения местоположения, так ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $120
http://market-ru.ru/ 1. Необходимо сделать адаптивный дизайн для мобильных устройств. Дизайна нет. Нужно сделать все с нуля под ключ. Сайт работает на шоп-скрипт-4. 2. Необходимо сделать функцию прокладки маршрута к нашему складу, как ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $150
Нужна доработка http://market-ru.ru/ (шопскрипт -4) Ежедневно в определенное время нужно брать отсюда http://www.dekomo.ru/Cont/ost.php (Логин: client Пароль: ostdecomo) файл с ценой и остатками и загружать на наш сайт (обновлять цены и остатки, загружать новые позиции). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Добрый день! Нужен парсар с этого сайта http://www.buro.ru/ Информация должна генерироваться в CSV фаил, согласно приложенному образцу. Фотки в отдельную папку. Желательно предусмотреть возможность отключения определенных категорий каталога Строка Артикул - ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад