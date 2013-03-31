Нужна доработка http://market-ru.ru/ (шопскрипт -4) Ежедневно в определенное время нужно брать отсюда http://www.dekomo.ru/Cont/ost.php (Логин: client Пароль: ostdecomo) файл с ценой и остатками и загружать на наш сайт (обновлять цены и остатки, загружать новые позиции). ...