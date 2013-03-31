bravo301

Александр bravo301

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавить карту на сайт

    http://www.mebelvoffic.ru/ Сайт работает на самописном движке Необходимо сделать функцию прокладки маршрута к нашему магазину, как тут http://www.market-ru.ru/index.php?ukey=auxpage_2 Карта должна быть размещена в разделе Контакты. Карта должна иметь функцию как автоматического определения местоположения, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить карту на сайт

    $20

    http://market-ru.ru/ Сайт работает на шоп-скрипт-4. Необходимо сделать функцию прокладки маршрута к нашему магазину, как тут http://belaruss.com/?page_id=2428 Карта должна быть размещена в разделе Контакты. Карта должна иметь функцию как автоматического определения местоположения, так ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Адаптировать сайт для мобильных устройств.

    $120

    http://market-ru.ru/ 1. Необходимо сделать адаптивный дизайн для мобильных устройств. Дизайна нет. Нужно сделать все с нуля под ключ.  Сайт работает на шоп-скрипт-4. 2. Необходимо сделать функцию прокладки маршрута к нашему складу, как ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка шоп-скрипт 4 версии

    $150

    Нужна доработка http://market-ru.ru/ (шопскрипт -4) Ежедневно в определенное время нужно брать отсюда http://www.dekomo.ru/Cont/ost.php (Логин: client Пароль: ostdecomo) файл с ценой и остатками и загружать на наш сайт (обновлять цены и остатки, загружать новые позиции). ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется парсер

    $250

    Добрый день! Нужен парсар с этого сайта http://www.buro.ru/ Информация должна генерироваться в CSV фаил, согласно приложенному образцу. Фотки в отдельную папку. Желательно предусмотреть возможность отключения определенных категорий каталога Строка Артикул - ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
$60
10 баллов
9 лет назад
Адаптировать сайт для мобильных устройств
Все прошло хорошо, рекомендую!
muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Добавить карту на сайт
Александр очень замечательный заказчик, подробно и ясно все объяснил, всегда на связи. Оплату получил сразу после окончания работ, в удобной для меня валюте. Приятно рад, нашему сотрудничеству.
Отличный специалист. Сделал работу точно по заданию и в оговоренный срок. Всегда на связи. Будем сотрудничать в дальнейшем.
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