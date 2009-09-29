Отличный заказчик, несмотря на общение только по почте (переживала, что обманет, если честно), сотрудничество получилось интересным, я получила большой опыт и еще раз уверилась, что честные люди есть. заказчик знает что ему нужно, если материал соответствует его требованиям, оплата не заставит себя ждать. спасибо за сотрудничество, надеюсь не последнее))