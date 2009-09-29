brontozavr

Надежда Руденко brontozavr

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Копирайтинг/рерайтинг

Копирайтинг/seo-копирайтинг, рерайт, переводы англ/рус

Отзывы заказчиков

rudenko-v
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$120
10 баллов
16 лет назад
Статьи по вебпрограммированию
Ruby
Не сомневался, что под фамилией Руденко встречаются только талантливые люди)) плюс за фамилию и отличные статьи
Получилось отличное и продуктивное сотрудничество, мне очень понравилось работать с Владимиром: помимо того, что все положительные качества заказчика, как то адекватность, оплата и четкое ТЗ, присутствовали в полной мере, мне очень понравилась тема работы, а заказчик оказался интересным собеседником и всячески помогал в процессе работы консультациями и литературой. рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
dthnjktn
Игорь 
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Статья об адвокатах.
Написание статей
Написано бодренько и легко читабельно. Плотность ключевых слов соответствует заданым параметрам. Вобщем, то что и требовалось.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
16 лет назад
Глубокий рерайтинг статьи о выполненном проекте
Спасибо, хорошая работа. И Надежда успела в срок, что тоже очень важно.
Дмитрий, вы сами знаете, все супер)))) надеюсь, продолжим
Ответный отзыв
pioneris
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Написание статьи для сайта
Написание статей
Отичный копирайтер! Качество работы на уровне! Рекомендую!!!
Интересная работа, легкое сотрудничество, отличный заказчик и оплата вовремя - что еще нужно фрилансеру?
Ответный отзыв
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
16 лет назад
Статья о договоре-оферте для бухгалтера
Очень хорошая работа - выполнена своевременно и с хорошим качеством.
Отличный заказчик, несмотря на общение только по почте (переживала, что обманет, если честно), сотрудничество получилось интересным, я получила большой опыт и еще раз уверилась, что честные люди есть. заказчик знает что ему нужно, если материал соответствует его требованиям, оплата не заставит себя ждать. спасибо за сотрудничество, надеюсь не последнее))
Ответный отзыв
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Копирайтинг
13 отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга