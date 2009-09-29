Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
16 лет назад
Ruby
Не сомневался, что под фамилией Руденко встречаются только талантливые люди)) плюс за фамилию и отличные статьи
Ответный отзыв
Получилось отличное и продуктивное сотрудничество, мне очень понравилось работать с Владимиром: помимо того, что все положительные качества заказчика, как то адекватность, оплата и четкое ТЗ, присутствовали в полной мере, мне очень понравилась тема работы, а заказчик оказался интересным собеседником и всячески помогал в процессе работы консультациями и литературой. рекомендую к сотрудничеству
$5
10 баллов
16 лет назад
Написание статей
Написано бодренько и легко читабельно. Плотность ключевых слов соответствует заданым параметрам. Вобщем, то что и требовалось.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
$3
10 баллов
16 лет назад
Спасибо, хорошая работа. И Надежда успела в срок, что тоже очень важно.
Ответный отзыв
Дмитрий, вы сами знаете, все супер)))) надеюсь, продолжим
$10
10 баллов
16 лет назад
Написание статей
Отичный копирайтер! Качество работы на уровне! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Интересная работа, легкое сотрудничество, отличный заказчик и оплата вовремя - что еще нужно фрилансеру?
$3
10 баллов
16 лет назад
Очень хорошая работа - выполнена своевременно и с хорошим качеством.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, несмотря на общение только по почте (переживала, что обманет, если честно), сотрудничество получилось интересным, я получила большой опыт и еще раз уверилась, что честные люди есть. заказчик знает что ему нужно, если материал соответствует его требованиям, оплата не заставит себя ждать. спасибо за сотрудничество, надеюсь не последнее))
Копирайтинг
13 отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга