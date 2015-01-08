bsivolap

Богдан bsivolap

 
31 годРоссия/Архангельск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

примеры работ в портфолио

https://freelance.ru/bsivolap

http://vk.com/bsivolap

[email protected]

Дизайн-проектирование

Визуализации

3D-моделирование

Чертежи AutoCad различной степени сложности

Фотомонтаж в Photoshop

Владение CorelDraw

Быстро и качественно!

AutoCADCorelDRAWPhotoshop
Отзывы заказчиков
6puraDup
42 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Передвижной бар
Работа выполнена в срок. Замечаний нет.
Приятно работать, быстрое согласование и своевременная оплата
Ответный отзыв
Чертежи и Схемы
1 отзыв
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
нет рейтинга