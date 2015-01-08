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Дизайн-проектирование
Визуализации
3D-моделирование
Чертежи AutoCad различной степени сложности
Фотомонтаж в Photoshop
Владение CorelDraw
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Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
9 лет назад
Работа выполнена в срок. Замечаний нет.
Ответный отзыв
Приятно работать, быстрое согласование и своевременная оплата
Чертежи и Схемы
1 отзыв
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3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $5
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Архитектура зданий
нет отзывов
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
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