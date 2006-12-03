bubela

Любовь Карюгина bubela

 
37 летРоссия/Айхал
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Сторож музея кошачих фекалий

  • Перевод математического текста

    $15

    Надо перевести текст на тему финансовой математики. Качественно. Быстро. Прилагаемый кусочек-тестовый. Всего страниц 3. ICQ 270-910-986 Должно быть готово к вечеру.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Financial mathematics

    I need this text (financial mathematics) to be translated in Russian. Promptly. Herewith the test page is enclosed. There are 3 pages. ICQ 270-910-986

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод речи

    Требуется качественный перевод текста. Главное- выделить суть! Можно не переводить "воду" типа приветствия. Важен грамотный русский язык и четкое понятие экономическийх и политических терминов. ICQ 270-910-986 [email protected] 316-79-56

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад