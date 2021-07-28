budash

Оксана budash

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайны сайтов, лендингов, баннеров (GIF, Flash)

Опыт работы более 5 лет.

Работаю быстро и качественно.

Предпочитаю нестандартные решения и индивидуальный подход к каждому заказу.

Портфолио:

http://www.oksimay.ho.ua

Дизайн сайта
Портфолио
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Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2561
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $80
от 2 дней
#4869