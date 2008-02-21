Краткое резюме:

HTML - 7 лет ("руками", в том числе работа по макетам-рисункам

("нарезка"), оптимизация кода под различные браузеры, оптимизация

картинок),

DHTML,JavaScript,CSS - 5 лет,

Perl - 6 лет,

MySql,PHP - 5 лет.

PostgreSQL - 3 года

Linux,FreeBSD - продвинутый пользователь.

Apache - установка (в различных настройках, в т.ч. с php4, mod_perl и

т.д)

Умение установки и настройки Perl, PHP, Apache

Большой опыт в проектировании Интранет-решений.

Программные пакеты: Abobe Photoshop, ImageReady, Flash, HomeSite,

CorelDraw, CorelPhotoPaint

Дополнительные навыки: возможность быстрого составления и первичной

реализации технического задания, в меру инициативен, исполнителен,

большой опыт удаленной работы.