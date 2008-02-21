Краткое резюме:
HTML - 7 лет ("руками", в том числе работа по макетам-рисункам
("нарезка"), оптимизация кода под различные браузеры, оптимизация
картинок),
DHTML,JavaScript,CSS - 5 лет,
Perl - 6 лет,
MySql,PHP - 5 лет.
PostgreSQL - 3 года
Linux,FreeBSD - продвинутый пользователь.
Apache - установка (в различных настройках, в т.ч. с php4, mod_perl и
т.д)
Умение установки и настройки Perl, PHP, Apache
Большой опыт в проектировании Интранет-решений.
Программные пакеты: Abobe Photoshop, ImageReady, Flash, HomeSite,
CorelDraw, CorelPhotoPaint
Дополнительные навыки: возможность быстрого составления и первичной
реализации технического задания, в меру инициативен, исполнителен,
большой опыт удаленной работы.
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16 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно.