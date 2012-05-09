bushido2010

Виорел bushido2010

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Front-end Developer

Создание и доработка сайтов, Cайт визитка, Landing Page, Каталог, Блог

Верстка PSD макетов

Знание: HTML, CSS, Sass/Scss/Less,

Bootstrap, Zurb Foundation, TailwindCSS, PHP, Wordpress, Joomla, Drupal

Javascript, jQuery,, Node.js, Gulp, Nuxt.js, Vue.js

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Отзывы заказчиков

valysha_
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
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Отличный мастер! Работа сделана качественно, быстро и очень недорого. Кроме профессионализма, очень хорошо понимает людей, которые не владеют языком программирования. Рекомендую, можно полностью доверять проекты с уверенностью, что все будет сделано так, как надо.
Отличный заказчик ! , побольше таких!
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