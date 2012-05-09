Front-end Developer
Создание и доработка сайтов, Cайт визитка, Landing Page, Каталог, Блог
Верстка PSD макетов
Знание: HTML, CSS, Sass/Scss/Less,
Bootstrap, Zurb Foundation, TailwindCSS, PHP, Wordpress, Joomla, Drupal
Javascript, jQuery,, Node.js, Gulp, Nuxt.js, Vue.js
Портфолио
- Wordpress Websiteнет просмотров
- Landing Page Tailwind CSS21 просмотр
- HTML TO WORDPRESS30 просмотров
- HTML Landing Page126 просмотров
- HTML Landing Page134 просмотра
- Wordpress150 просмотров
- HTML Landing Page120 просмотров
- Wordpress165 просмотров
- HTML Landing Page136 просмотров
- HTML Landing Page155 просмотров
- HTML Landing Page178 просмотров
- HTML Landing Page139 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Отличный мастер! Работа сделана качественно, быстро и очень недорого. Кроме профессионализма, очень хорошо понимает людей, которые не владеют языком программирования. Рекомендую, можно полностью доверять проекты с уверенностью, что все будет сделано так, как надо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик ! , побольше таких!
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