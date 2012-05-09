Отличный мастер! Работа сделана качественно, быстро и очень недорого. Кроме профессионализма, очень хорошо понимает людей, которые не владеют языком программирования. Рекомендую, можно полностью доверять проекты с уверенностью, что все будет сделано так, как надо.