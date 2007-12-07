Есть скрипт зпросов XML, нужно изменить вывод информации (шрифт, цвет и т.д.). Так же скопировать очень легкий дизайн. На мой вгляд работы часа на 2 (может меньше). Пишите свои предложения здесь или в iсq:405819671 (даже если в ...