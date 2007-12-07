bymerang

Гость bymerang

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Яндекс.XML, скрипт, дизайн.

    $50

    Есть скрипт yoople.ru. Есть дизайн в HTML. Нужно паставить его на скрипт и настроить. Т.к. скрипт ст ал выдавать ошибки, которые видно при выдаче запросов, исправить их. На мой взгляд работы на пару ча сов. ...

    HTML
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Несложный дизайн и верстка поисковика

    $50

    Здравствуйте! Нужен дизайн и верстка поисковика. Есть уже готовый с нуля делать не надо, просто изменить иконки, кнопки, цвета и т.д. Возможно кто-то уже делал подобные проекты, было бы просто отлично. Возможно для порфолио возмётесь. ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить существующий дизайн.

    $50

    Изменить существующий дизайн, в основном цветовую гамму на голубые тона. Подправить расположение блоков. Заменить кнопки. Есть логотип, в него так же добавить голубых цветов. Есть надпись Yoople.ru поставить её. Нарисовать счётчик собранных денег или красиво оформить. Сайт: ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить существующий дизайн.

    $50

    Изменить существующий дизайн, в основном цветовую гамму на голубые тона. Подправить расположение блоков. Внести элементы для более приятного восприятия. Изменить или полностью нарисовать другой логотип. Нарисовать счётчик собранных денег или красиво оформить. Сайт: yoople.ru Проект благотворительный, цены пишите ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • С сотового на карту от gps.

    Объясню как мне это нужно, Вы скажите как лучше сделать :). 1. Нужна программа на сотовый, PDA и т.д. с gps, которая будет при нажатии на кнопочку через gprs передавать данные о месте нахождения и автоматически ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть дизайн.

    $10

    Нужно поставить дизайн на поисковик сделанный на яндексе. Проверить на наличие стучалок скрипт статистики tsite и поставить его.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт каталога

    $50

    Нужен скрипт каталога. Как можно больше похожий на http://list.mail.ru/ . Желательно платная регистрация в каталоге на определенный срок с возможностью продления, в автоматическом режиме. Вывод места сайта в зависимости от внесенной суммы пользователем. Т.е. если ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установить скрипт

    $10

    Надо установить скрипт.Сделать оплату Webmoney в нем есть оплата Paypal, 2checkout, Moneybookers. На скрипт можно посмотреть сдесь gogon.ru Желательно для связи писать в ICQ: 405819671 Оплата 10$

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется XML специалист.

    Есть скрипт зпросов XML, нужно изменить вывод информации (шрифт, цвет и т.д.). Так же скопировать очень легкий дизайн. На мой вгляд работы часа на 2 (может меньше). Пишите свои предложения здесь или в iсq:405819671 (даже если в ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать Adult сайт

    $100

    Сайт состоит из 4х модулей. 1 - сам сайт, показ картинок и роликов 2 - граббер роликов с hxxp://pornotube.com/ (точнее не роликов а путей к роликам). 3 - слева обмен трафиком - ротатор картинок 4 - пересылка после ротатора ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер для магазина сотовых телефонов!

    Здравствуйте! Надо сделать баннер для магазина сотовых телефонов. Сделать надо качественно и красиво! Баннер будет размером примерно метр на метр. Текст примерно такой: покупка, продажа, аксессуары, ремонт, прием платежей и т.д. более подробно будет обсуждаться с конкретных ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поработать с таблицей стилей

    $5

    Требуется поработать с таблицей стилей и поставить уже готовую шапку. Так же есть пример сайта, просто тупо взять цвета оттуда, фон и шапку. Работа на пару часов (даже меньше...). И цена соответствующая. Оставляейте аси и ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад