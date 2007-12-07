Есть скрипт yoople.ru. Есть дизайн в HTML. Нужно паставить его на скрипт и настроить. Т.к. скрипт ст ал выдавать ошибки, которые видно при выдаче запросов, исправить их. На мой взгляд работы на пару ча сов. ...
- $50Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен дизайн и верстка поисковика. Есть уже готовый с нуля делать не надо, просто изменить иконки, кнопки, цвета и т.д. Возможно кто-то уже делал подобные проекты, было бы просто отлично. Возможно для порфолио возмётесь. ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Изменить существующий дизайн, в основном цветовую гамму на голубые тона. Подправить расположение блоков. Заменить кнопки. Есть логотип, в него так же добавить голубых цветов. Есть надпись Yoople.ru поставить её. Нарисовать счётчик собранных денег или красиво оформить. Сайт: ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Изменить существующий дизайн, в основном цветовую гамму на голубые тона. Подправить расположение блоков. Внести элементы для более приятного восприятия. Изменить или полностью нарисовать другой логотип. Нарисовать счётчик собранных денег или красиво оформить. Сайт: yoople.ru Проект благотворительный, цены пишите ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужна копия файлообменника x2b.ru по функционалу. Особое внимание http://www.x2b.ru/earn.html + прикрутить платёжные системы. Думаю все понятно. Цены минимальные.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Объясню как мне это нужно, Вы скажите как лучше сделать :). 1. Нужна программа на сотовый, PDA и т.д. с gps, которая будет при нажатии на кнопочку через gprs передавать данные о месте нахождения и автоматически ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужно поставить дизайн на поисковик сделанный на яндексе. Проверить на наличие стучалок скрипт статистики tsite и поставить его.Прочее4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн поисковика на подобии mail.ru (главную и запросов). Логотип. Более подробно в личку, думаю объем работы понятен.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен скрипт каталога. Как можно больше похожий на http://list.mail.ru/ . Желательно платная регистрация в каталоге на определенный срок с возможностью продления, в автоматическом режиме. Вывод места сайта в зависимости от внесенной суммы пользователем. Т.е. если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Надо установить скрипт.Сделать оплату Webmoney в нем есть оплата Paypal, 2checkout, Moneybookers. На скрипт можно посмотреть сдесь gogon.ru Желательно для связи писать в ICQ: 405819671 Оплата 10$Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть скрипт зпросов XML, нужно изменить вывод информации (шрифт, цвет и т.д.). Так же скопировать очень легкий дизайн. На мой вгляд работы часа на 2 (может меньше). Пишите свои предложения здесь или в iсq:405819671 (даже если в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Создание аналога smsbanner.ru, Цены по минимому!Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Сайт состоит из 4х модулей. 1 - сам сайт, показ картинок и роликов 2 - граббер роликов с hxxp://pornotube.com/ (точнее не роликов а путей к роликам). 3 - слева обмен трафиком - ротатор картинок 4 - пересылка после ротатора ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Надо сделать баннер для магазина сотовых телефонов. Сделать надо качественно и красиво! Баннер будет размером примерно метр на метр. Текст примерно такой: покупка, продажа, аксессуары, ремонт, прием платежей и т.д. более подробно будет обсуждаться с конкретных ...Баннеры17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Требуется поработать с таблицей стилей и поставить уже готовую шапку. Так же есть пример сайта, просто тупо взять цвета оттуда, фон и шапку. Работа на пару часов (даже меньше...). И цена соответствующая. Оставляейте аси и ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен скрипт файлхостинга со всеми наворотами, чтобы было понятней полная копия http://rapidshare.com/!Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт17 лет назад