c4ncord2013

Настрою интернет-рекламу в Рекламную сети Яндекс. РСЯ

Добрый день!Меня зовут Кристина Клименко . Я специалист по настройке Рекламных кампаний Яндекс Директ и Gооglе Аdwоrds ,РСЯ и КМС!

Моя главная задача - экономия вашего бюджета. Поэтому мой принцип работы заключается не в привлекательности объявлений, а в их информативности и юзабельности.

Буду рада поработать над Вашим проектом! Сделаю все качественно и максимально оперативно.

►Что получите при нашем сотрудничестве:

1-Анализ конкурентов, по каким ключевым словам они рекламируются как написаны объявления, и составлю портрет Вашего клиента.

2- Корректировка сайта для повышения конверсии

3- Создание семантического ядра

4-Работа с программами MC Office, Keycollector, Директ Коммандер, Adwords Editor, Xmind

5-Проработка контент плана, создание банеров для медийной рекламы

6-Создание компаний и объявлений, с учетом всех нюансов(Что бы не было статуса мало показов, 1 объявлений 1 ключевой запрос, разделение по сегменту и т.д.)

7-Делаю разные кампании на "горячие", "холодные" и при необходимости на регионы или демографическую разбивку

8-Настройка ретаргетинга

►14 дней ведения рекламы БЕСПЛАТНО.

1-Управление ставками, минусовка ненужных запросов и площадок.

2-Снижение стоимости перехода.

3-Внесение изменений в кампанию

4-Ежедневно Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний с целью выполнения KPI.

Пишите,Звоните =Skype/WhatsApp/Viber,

С уважением, Кристина Клименко.