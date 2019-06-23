c4ncord2013

Добрый день!Меня зовут Кристина Клименко . Я специалист по настройке Рекламных кампаний Яндекс Директ и Gооglе Аdwоrds ,РСЯ и КМС!
Моя главная задача - экономия вашего бюджета. Поэтому мой принцип работы заключается не в привлекательности объявлений, а в их информативности и юзабельности.
Буду рада поработать над Вашим проектом! Сделаю все качественно и максимально оперативно.
►Что получите при нашем сотрудничестве:
1-Анализ конкурентов, по каким ключевым словам они рекламируются как написаны объявления, и составлю портрет Вашего клиента.
2- Корректировка сайта для повышения конверсии
3- Создание семантического ядра
4-Работа с программами MC Office, Keycollector, Директ Коммандер, Adwords Editor, Xmind
5-Проработка контент плана, создание банеров для медийной рекламы
6-Создание компаний и объявлений, с учетом всех нюансов(Что бы не было статуса мало показов, 1 объявлений 1 ключевой запрос, разделение по сегменту и т.д.)
7-Делаю разные кампании на "горячие", "холодные" и при необходимости на регионы или демографическую разбивку
8-Настройка ретаргетинга
►14 дней ведения рекламы БЕСПЛАТНО.
1-Управление ставками, минусовка ненужных запросов и площадок.
2-Снижение стоимости перехода.
3-Внесение изменений в кампанию
4-Ежедневно Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний с целью выполнения KPI.
Пишите,Звоните =Skype/WhatsApp/Viber,
С уважением, Кристина Клименко.