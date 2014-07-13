Создание и продвижение группы в ВК и ОК для небольшого фитнес-клуба в Новосибирске;

Постинг и сопровождение в социальных сетях мероприятия "Серебряный лучник - Сибирь";

Создание и продвижение групп в ВК и FB для seo-компании INTELSIB и компании разработчика сайтов MAGNAWEB;

Работа SMM-менеджером в бизнес-сообществе Futuremakers: изменение стратегии продвижения в социальных сетях, написание контент-плана и рубрикатора, написание статей для блога и рассылки, постинг, кросс-постинг, поиск партнеров, работа с афишами в соц.сетях и приглашение людей на мероприятия компании, оценка эффективности и т.д.

Осуществление деятельности маркетолога, специалиста по PR и рекламе, а также продвижение компании KONTUR LITE - разработчика сайтов в низком ценовом сегменте.

SMM деятельность для компании ИНВИТРО - разработка стратегии и контент-плана, копирайтинг и рерайтинг, оформление групп, работа с блогерами, работа с сообществами-афишами и т.д.