Нужен лендинг под ключ по продаже новогодних подарков. Красивый дизайн, счетчик с акцией, и форма заявки с отправкой на мою почту. Жду цену и сроки реализации.
Сайты «под ключ»21 заявка
Закрыт
10 лет назад
Нужен лендинг под ключ по продаже новогодних подарков. Красивый дизайн, счетчик с акцией, и форма заявки с отправкой на мою почту. Жду цену и сроки реализации.
Здравствуйте всем! Нужно сверстать одностраничник размером 6 экранов. Никакой анимации, форм настраивать не нужно. Основное требование — кроссбраузерность (ie8+). Подробное ТЗ вышлю кандидатам. Просьба указывать цену ...