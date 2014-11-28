camilio

Петров camilio

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лендинг под ключ

    Нужен лендинг под ключ по продаже новогодних подарков. Красивый дизайн, счетчик с акцией, и форма заявки с отправкой на мою почту. Жду цену и сроки реализации.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать одностраничник

    $50

    Здравствуйте всем! Нужно сверстать одностраничник размером 6 экранов. Никакой анимации, форм настраивать не нужно. Основное требование — кроссбраузерность (ie8+). Подробное ТЗ вышлю кандидатам. Просьба указывать цену ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад