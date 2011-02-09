camp-bereg

Дмитрий camp-bereg

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лагерь детского отдыха

    $300

    Добрый день. Срочно нужно создать сайт + дизайн сайта, дальнейшее сопровождение, раскрутка (по договоренности) срок до конца февраля Текст (наполнение) есть Исполнителя ищем только из Украины ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Детский языковой лагерь

    Добрый день. Ребята, детскому языковому лагерю "bereg-camp" нужно создать плакат, формат А3 и А2, места размещения: школы, гимназии и другие учебные заведения (Украина, Россия и Белоруссия) Рассматриваем едино разовое и долгосрочное сотрудничество, в ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад