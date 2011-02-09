camp-bereg

Добрый день. Ребята, детскому языковому лагерю "bereg-camp" нужно создать плакат, формат А3 и А2, места размещения: школы, гимназии и другие учебные заведения (Украина, Россия и Белоруссия) Рассматриваем едино разовое и долгосрочное сотрудничество, в ...