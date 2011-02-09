camp-bereg

$300
Добрый день. Срочно нужно создать сайт + дизайн сайта, дальнейшее сопровождение, раскрутка (по договоренности) срок до конца февраля Текст (наполнение) есть Исполнителя ищем только из Украины ...
Сайты «под ключ»10 заявок
Закрыт
14 лет назад
Добрый день. Срочно нужно создать сайт + дизайн сайта, дальнейшее сопровождение, раскрутка (по договоренности) срок до конца февраля Текст (наполнение) есть Исполнителя ищем только из Украины ...
Добрый день. Ребята, детскому языковому лагерю "bereg-camp" нужно создать плакат, формат А3 и А2, места размещения: школы, гимназии и другие учебные заведения (Украина, Россия и Белоруссия) Рассматриваем едино разовое и долгосрочное сотрудничество, в ...