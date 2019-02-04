Художник компьютерной иллюстрации\ графика\ живопись\ рисунок.
Художница. Дизайнер.
Занимаюсь созданием диджитал артов.
Умею работать в: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Krita, SAI.
Так же рисую от руки в материалах: гуашь, карандаш, маркеры, мягкие материалы.
Имеется небольшой опыт в создании визиток, бейджев, знаков и логотипов.
Вы можете меня найти:
- VK: https://vk.com/id369460127
- Inst: @carduusaid
- Gmal: [email protected]
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Портфолио
- Работы в авторском стиле.87 просмотров
- Этюды и живопись.102 просмотра
- Портреты.101 просмотр
- Digital art96 просмотров