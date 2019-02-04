Художник компьютерной иллюстрации\ графика\ живопись\ рисунок.

Художница. Дизайнер.

Занимаюсь созданием диджитал артов.

Умею работать в: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Krita, SAI.

Так же рисую от руки в материалах: гуашь, карандаш, маркеры, мягкие материалы.

Имеется небольшой опыт в создании визиток, бейджев, знаков и логотипов.

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