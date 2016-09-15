Есть готовый текст (чуть больше 1 стр), нужно его переписать = качественно и с уникальностью от 90% (желательно по Адвего) Срок исполнения - сегодня. Пожалуйста, укажите как быстро готовы взять за работу и ...
Рерайтинг9 заявок
Закрыт
8 лет назад
Есть готовый текст (чуть больше 1 стр), нужно его переписать = качественно и с уникальностью от 90% (желательно по Адвего) Срок исполнения - сегодня. Пожалуйста, укажите как быстро готовы взять за работу и ...
Требуется: Грамотный рерайт новостей в будни (с 10 до 17-00 по Москве) Оперативный ответ. Дневная норма от 6 000 знаков Умение работать с новостями. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество. ...