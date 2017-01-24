Нужно срочно сделать качественный рерайт лендинг страницы

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  2. Рерайтинг
Закрыт9 заявок215 просмотров

Есть готовый текст (чуть больше 1 стр), нужно его переписать = качественно и с уникальностью от 90% (желательно по Адвего)

Срок исполнения - сегодня.

Пожалуйста, укажите как быстро готовы взять за работу и вашу цену.

8 лет назад
cashemirr
Юлия 
41 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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