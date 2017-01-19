Женская тематика

Здравствуйте.

Нужно написать грамотную статью на сайт женской тематики.

Опыт и образование в этой сфере приветствуются.

Статья объёмом до 3000 знаков.

Стоимость за 1000 знаков без пробелов - 45 рублей (не более).

Требования к исполнителю.

1. Грамотность.

2. Ваши статья должна быть читабельна и интересна, без воды.