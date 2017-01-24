Рерайт с ключами

Здравствуйте! Нужно сделать около 300к знаков рерайта. Оплата за 1000 знаков 30 руб. Тематика легкая - флеш игры(принцессы дисней, марио и тд) Пишите сразу сколько знаков в день пишите и ваш скайп! ...