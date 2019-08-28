cat70

Дмитрий cat70

 
55 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Cкорость загрузки сайта

    Оптимизация скорости загрузки сайта. Всё, что требуется сделать подробно написано в ТЗ. Предоплаты нет, работа только безопасный платеж или пост оплата (сделка с прямой оплатой исполнителю) после проверки результата на карту или ЯД кошелек. Не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация скорости загрузки сайта

    Оптимизация скорости загрузки сайта. Всё, что требуется сделать подробно написано в ТЗ. Предоплаты нет, только безопасная сделка или пост оплата (сделка с прямой оплатой исполнителю) после проверки результата на карту или ЯД кошелек. Не пишите, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация скорости загрузки сайта

    Оптимизация скорости загрузки сайта. Всё, что требуется сделать подробно написано в ТЗ. Предоплаты нет, только БП или пост оплата (сделка с прямой оплатой исполнителю) после проверки результата на карту или ЯД кошелек. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновить Joomla

    Требуется решение задач описанных в ТЗ. Всё, что нужно сделать подробно написано в ТЗ. Работа, по БП или сделка с прямой оплатой исполнителю (постоплата на карту или ЯД кошелек). Отчёт с демонстраций ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновить Joomla. Оптимизация скорости загрузки сайта

    Требуется решение задач описанных в ТЗ (можно поэтапно, разные исполнители). Всё, что нужно сделать подробно написано в ТЗ. Работа, по БП или сделка с прямой оплатой исполнителю (постоплата на карту или ЯД кошелек). ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

lee_official
Фанис 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
6 баллов
6 лет назад
Обновить Joomla. Оптимизация скорости загрузки сайта
Joomla
Заказчик нормальный, просит обновить украденный компонент SP Page Builder Pro и тему, компонент кстати устанавливается криво. Работайте только по авансу, безопасная сделка на ваш выбор. Если хоть на минуту не уложитесь в срок, потеряете своё время.
Протянул время, совсем ничего не сделал.
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