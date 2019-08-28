Оптимизация скорости загрузки сайта. Всё, что требуется сделать подробно написано в ТЗ. Предоплаты нет, работа только безопасный платеж или пост оплата (сделка с прямой оплатой исполнителю) после проверки результата на карту или ЯД кошелек. Не ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Оптимизация скорости загрузки сайта. Всё, что требуется сделать подробно написано в ТЗ. Предоплаты нет, только безопасная сделка или пост оплата (сделка с прямой оплатой исполнителю) после проверки результата на карту или ЯД кошелек. Не пишите, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Оптимизация скорости загрузки сайта. Всё, что требуется сделать подробно написано в ТЗ. Предоплаты нет, только БП или пост оплата (сделка с прямой оплатой исполнителю) после проверки результата на карту или ЯД кошелек. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется решение задач описанных в ТЗ. Всё, что нужно сделать подробно написано в ТЗ. Работа, по БП или сделка с прямой оплатой исполнителю (постоплата на карту или ЯД кошелек). Отчёт с демонстраций ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется решение задач описанных в ТЗ (можно поэтапно, разные исполнители). Всё, что нужно сделать подробно написано в ТЗ. Работа, по БП или сделка с прямой оплатой исполнителю (постоплата на карту или ЯД кошелек). ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад