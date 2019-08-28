Оптимизация скорости загрузки сайта. Всё, что требуется сделать подробно написано в ТЗ. Предоплаты нет, работа только безопасный платеж или пост оплата (сделка с прямой оплатой исполнителю) после проверки результата на карту или ЯД кошелек. Не ...