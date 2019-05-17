Графический дизайнер

Графический дизайнер. Есть опыт работы в рекламном агентстве, заканчиваю учёбу по специальности.

Для Вас выполню следующий перечень услуг:

- разработка логотипа;

- разработка корпоративного стиля (айдентики), вёрстка бренд-бука;

- создание визиток, буклетов, сертификатов, абонементов, флаеров, скидочных карт, рекламных постеров и всего того, что пригодится Вам и/или Вашему бизнесу;

- вёрстка многостраничных публикаций (журналы, каталоги, меню и пр.);

- дизайн упаковки.

Я стараюсь видеть в мире что-то необычное и красивое, привношу это в свои работы. Буду рада сотрудничать!

Viber, Telegram, WhatsApp: +380077652924