cathariasmith

Екатерина cathariasmith

 
24 годаУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер

Графический дизайнер. Есть опыт работы в рекламном агентстве, заканчиваю учёбу по специальности.

Для Вас выполню следующий перечень услуг:

- разработка логотипа;

- разработка корпоративного стиля (айдентики), вёрстка бренд-бука;

- создание визиток, буклетов, сертификатов, абонементов, флаеров, скидочных карт, рекламных постеров и всего того, что пригодится Вам и/или Вашему бизнесу;

- вёрстка многостраничных публикаций (журналы, каталоги, меню и пр.);

- дизайн упаковки.

Я стараюсь видеть в мире что-то необычное и красивое, привношу это в свои работы. Буду рада сотрудничать!

Viber, Telegram, WhatsApp: +380077652924

E-mail: [email protected]

Дизайн упаковки
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
axshevtsov
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Брендвол
Отличный исполнитель, рекомендую
Отлично!
Ответный отзыв
axshevtsov
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Логотип
Отлично и быстро сработано. Рекомендую данного исполнителя
Конкретное ТЗ, чёткие правки, мгновенная оплата. Общались через сайт, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв