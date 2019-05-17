Графический дизайнер
Графический дизайнер. Есть опыт работы в рекламном агентстве, заканчиваю учёбу по специальности.
Для Вас выполню следующий перечень услуг:
- разработка логотипа;
- разработка корпоративного стиля (айдентики), вёрстка бренд-бука;
- создание визиток, буклетов, сертификатов, абонементов, флаеров, скидочных карт, рекламных постеров и всего того, что пригодится Вам и/или Вашему бизнесу;
- вёрстка многостраничных публикаций (журналы, каталоги, меню и пр.);
- дизайн упаковки.
Я стараюсь видеть в мире что-то необычное и красивое, привношу это в свои работы. Буду рада сотрудничать!
Viber, Telegram, WhatsApp: +380077652924
E-mail: [email protected]
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв
Отлично!
$10
10 баллов
5 лет назад
Отлично и быстро сработано. Рекомендую данного исполнителя
Ответный отзыв
Конкретное ТЗ, чёткие правки, мгновенная оплата. Общались через сайт, всегда на связи. Рекомендую!