axshevtsov

Шевцов axshevtsov

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Телеграм бот для фильтра заявок

    Разработать Telegram-бота для фильтрации заявок на услуги по ремонту агрегатов автомобилей. Бот должен проверять наличие ключевых фраз в заявках и пересылать их в соответствующие чаты. Заявка включает информацию о снятом агрегате и контактные данные клиента.

    Tilda
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Брендвол

    $6

    Нужен брендвол по тз Прошу выдержать похожую стилистику, так как этот брендвол также будет на конференции. размер 3 метра на 2.5 В ТИФЕ

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип

    $10

    Нужен логотип компании. Для проекта размещения инвестиционных проектов. Срок до  13:00 МСК 17.05 Название kryminvestproect  -  KIT использовать аббревиатуру в основе логотипа

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать логотип

    $15

    Срочно нужен логотип. Для жилищного комплекса у моря Обязательная надпись "Конгресс" либо "congress" Можно попробовать использовать цвет #800000 либо обыграть красочность самих домов Срок до 19:00 сегодня

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн визитки

    $15

    Подготовить дизайн визитки. Попасть в стилистику сайта. Двухстороння визитка 1. Лицевая сторона, черный фон + логотип Ford + "элементы дизайна = )" 2. Вторая сторона. Темно серый\черный фон с наложеным логотипом ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать дизайн баннера

    $20

    Нужно два  баннера длянаружного использования. 1.Размеры 2м на 1м (длинна х высота) 2.Использловать Фото+ Текст+ Лого. 3.Стиль общий с Aruna-Salt (по примеру) В общем это два баннера для выставки. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка для Wordpress

    Сделать верстку по макету под вордпресс всего 7 страниц.  Главная страница во вложении. Интересуют стоимость и сроки. Макет во вложении.

    WordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн Сайта для Wordpress

    $135

    Необходим дизайн сайта для юридической конторы.  Дизайн должен быть адаптирован для Cms Wordpress со всеми вытекающими.  Дизайн сайта должен быть приближен к классическим цветам компании 5e362c и fdde9d  Сфера деятельности компании оказание юридических услуг.    Задача, которую должен решать сайт ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать дизайн билборда 3х6 метров

    $20

    Создать дизайн билборда  3х6 метров. Билборд нужно разделить пополам(в любой плоскости). Одна часть для страховой компании, вторая для строительной. Нужно очень срочно! Для строительной компании: Лого в векторе отправлю Стрелка указатель ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Cоздание фирменного стиля

    $90

    Требуется создание фирменного стиля на основе существующего логотипа. Для компании по производству соляных пещер.  Логотип прикрепил, возможен небольшой редизайн лого.  Нужен фирменный стиль для визитки, скидочной карты и бланка. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

cathariasmith
Екатерина 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Брендвол
Отлично!
Отличный исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв
cathariasmith
Екатерина 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Логотип
Конкретное ТЗ, чёткие правки, мгновенная оплата. Общались через сайт, всегда на связи. Рекомендую!
Отлично и быстро сработано. Рекомендую данного исполнителя
Ответный отзыв
093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Дизайн визитки
Все отлично!
Супер рекомендую
Ответный отзыв
roslav
46 лет
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создать логотип
Приятный в общении человек. Быстрая оплата. Рекомендую!
Отличная работа, быстро и качественно, в дальнейшем буду сотрудничать.
Ответный отзыв
Citydzen
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн landing page на тематику мебель
Не первый раз работаю с Алексеем. Советую всем, как отличного заказчика и прекрасного человека.
Александр, молниеносно откликнулся на задание и справился раньше сроков с отличным качеством. Рекомендую! Еще не раз обращусь к этому дизайнеру!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов