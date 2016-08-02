axshevtsov

Разработать Telegram-бота для фильтрации заявок на услуги по ремонту агрегатов автомобилей. Бот должен проверять наличие ключевых фраз в заявках и пересылать их в соответствующие чаты. Заявка включает информацию о снятом агрегате и контактные данные клиента.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $6
Нужен брендвол по тз Прошу выдержать похожую стилистику, так как этот брендвол также будет на конференции. размер 3 метра на 2.5 В ТИФЕВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Нужен логотип компании. Для проекта размещения инвестиционных проектов. Срок до 13:00 МСК 17.05 Название kryminvestproect - KIT использовать аббревиатуру в основе логотипаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Срочно нужен логотип. Для жилищного комплекса у моря Обязательная надпись "Конгресс" либо "congress" Можно попробовать использовать цвет #800000 либо обыграть красочность самих домов Срок до 19:00 сегодняЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Подготовить дизайн визитки. Попасть в стилистику сайта. Двухстороння визитка 1. Лицевая сторона, черный фон + логотип Ford + "элементы дизайна = )" 2. Вторая сторона. Темно серый\черный фон с наложеным логотипом ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $150
Создать Дизайн landing page на тематику мебель Тз в документеЗавершен8 лет назад
- $20
Нужно два баннера длянаружного использования. 1.Размеры 2м на 1м (длинна х высота) 2.Использловать Фото+ Текст+ Лого. 3.Стиль общий с Aruna-Salt (по примеру) В общем это два баннера для выставки. ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доработать дизайн макета десктопной версии под адаптивную верстку 7 страниц. Цены и срокиЗавершен9 лет назад
Сделать верстку по макету под вордпресс всего 7 страниц. Главная страница во вложении. Интересуют стоимость и сроки. Макет во вложении.HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $135
Необходим дизайн сайта для юридической конторы. Дизайн должен быть адаптирован для Cms Wordpress со всеми вытекающими. Дизайн сайта должен быть приближен к классическим цветам компании 5e362c и fdde9d Сфера деятельности компании оказание юридических услуг. Задача, которую должен решать сайт ...Завершен9 лет назад
- $20
Создать дизайн билборда 3х6 метров. Билборд нужно разделить пополам(в любой плоскости). Одна часть для страховой компании, вторая для строительной. Нужно очень срочно! Для строительной компании: Лого в векторе отправлю Стрелка указатель ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $90
Требуется создание фирменного стиля на основе существующего логотипа. Для компании по производству соляных пещер. Логотип прикрепил, возможен небольшой редизайн лого. Нужен фирменный стиль для визитки, скидочной карты и бланка. ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад