axshevtsov

Разработать Telegram-бота для фильтрации заявок на услуги по ремонту агрегатов автомобилей. Бот должен проверять наличие ключевых фраз в заявках и пересылать их в соответствующие чаты. Заявка включает информацию о снятом агрегате и контактные данные клиента.