Программирую на Java, C#, C++, PHP+MySQL, HTML, CSS, JavaScript. Занимаюсь веб-дизайном, а также профессиональной раскруткой сайтов.
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Все в срок и без лишних вопросов
Ответный отзыв
Очень приятный работадатель. Платит во время и не придерается к работе... страется только помочь. Очень было приятно с ним работать!
$50
10 баллов
17 лет назад
Вся работа была выполнено быстро. Небольшие недоработки были сразу исправлены. Предоплата не требовалась. К тому же есть навыки веб-программирования и верстки, что способствует более качественному выполнению задания, т.к. есть понимание интернет-специфики.
Ответный отзыв
Очень приятно с ним работать! платит ОТЛИЧНО и без задержек. Не придерается по мелочам. Сам стараеться только помочь. не торопит со сроками. Я бы на него ещё с удовольствием поработал!