boris_eltzin

Нужно 2 дизайна, один - web витрина второй для мобильников второй дизайн должен быть масштабируемым до 640 по ширине с 128 (минимальное разрешение у мобильников) пример http://wap.infon.ru/ (смотреть через opera) страниц под который нужен дизайн около 5