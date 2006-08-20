boris_eltzin

Транспорт 1/Прием запроса от SMSC по http 2/Отправка запроса на обработку на скрипт партнера (по http) 3/Получение ответа от партнера 4/Отправка ответа на SMSC 1 - отдельная сессия, реализвция очередей на обработку (для 2,3) 2,3 в рамках одной ...
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужно 2 дизайна, один - web витрина второй для мобильников второй дизайн должен быть масштабируемым до 640 по ширине с 128 (минимальное разрешение у мобильников) пример http://wap.infon.ru/ (смотреть через opera) страниц под который нужен дизайн около 5Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $2500
Клиент на j2me со следующими функциями. 1.Отображение списка директорий сервера 2.Возможность выбора абонентом нужной директории 3.Просмотр изображений в выбранной категории - просматривать хитрым образом во вертикали и горизонтали (см структуру файлов) - возможность предзагрузки. Пока просматривается одно изображение, следующее грузится - ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен17 лет назад
Упрощенная WEB версия домашние финансы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Нужно сделать простейший мидлет Абонент запускает, смотрит рекламу (картинка) Выбирает своего оператора (если опа можно не выбирать а определять автоматически - отл) Мидлет отправляет sms Показывает абоненту инструкцию что делать дальше Абонент получает sms с паролем. вводит пароль в открывшееся ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Есть фильм "для взрослых" (600 метров лежит на ftp), состоящий из сюжетов, необходимо разбить его на логические сюжеты и каждый сюжет описать.Потом разрезать сюжеты на отрывки длиной 30-60 секунд. все это закачать на ftp. Конвертить ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен17 лет назад