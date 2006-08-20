boris_eltzin

Гость boris_eltzin

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Мини-билилнг для SMS агрегатора

    Транспорт 1/Прием запроса от SMSC по http 2/Отправка запроса на обработку на скрипт партнера (по http) 3/Получение ответа от партнера 4/Отправка ответа на SMSC 1 - отдельная сессия, реализвция очередей на обработку (для 2,3) 2,3 в рамках одной ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн игрового сайта в "казиношном стиле"

    $250

    Нужно 2 дизайна, один - web витрина второй для мобильников второй дизайн должен быть масштабируемым до 640 по ширине с 128 (минимальное разрешение у мобильников) пример http://wap.infon.ru/ (смотреть через opera) страниц под который нужен дизайн около 5

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • J2ME мидлет + серверная часть

    $2500

    Клиент на j2me со следующими функциями. 1.Отображение списка директорий сервера 2.Возможность выбора абонентом нужной директории 3.Просмотр изображений в выбранной категории - просматривать хитрым образом во вертикали и горизонтали (см структуру файлов) - возможность предзагрузки. Пока просматривается одно изображение, следующее грузится - ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Простенький WMA мидлет

    $100

    Нужно сделать простейший мидлет Абонент запускает, смотрит рекламу (картинка) Выбирает своего оператора (если опа можно не выбирать а определять автоматически - отл) Мидлет отправляет sms Показывает абоненту инструкцию что делать дальше Абонент получает sms с паролем. вводит пароль в открывшееся ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарезка видео

    Есть фильм "для взрослых" (600 метров лежит на ftp), состоящий из сюжетов, необходимо разбить его на логические сюжеты и каждый сюжет описать.Потом разрезать сюжеты на отрывки длиной 30-60 секунд. все это закачать на ftp. Конвертить ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Скрипт
Все оплачено сразу после предоставления готовой работы. Постоянно на связи - рекомендую.
8 поставил только за то что не уложились в обещанные 3 дня. В остальном молодцы - многое предложили сами и в качестве компенсации за срыв сроков существенно расширили функционал.
Ответный отзыв
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$70
10 баллов
17 лет назад
Простенький WMA мидлет
Хороший требовательный заказчик, рекомендую.
cauchy
Гость 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Нарезка видео
Очень приятный работадатель. Платит во время и не придерается к работе... страется только помочь. Очень было приятно с ним работать!
Все в срок и без лишних вопросов
Ответный отзыв