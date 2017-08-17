Компьютерщик, программист, системный администратор
Здравствуйте, я Михаил — компьютерщик, системный администратор и программист из города Уссурийска.
Решаю проблемы с компьютерами, оргтехникой, интернетом, сайтами и программами.
Умею:
Программировать на C#, Администрировать серверы Windows и Linux, делать простые сайты
на Wordpress, писать тексты, осуществлять техническую поддержку.
Помогаю:
- определиться с тем, что сделать для нормальной работы корпоративной сети (аудит).
- протянуть сеть.
- собрать и настроить серверы.
- настроить общий доступ к интернету и файлам.
- сопровождать существующие системы предприятия, следить за их работоспособностью.
- настроить рабочие места.
- разработать политику информационной безопасности на предприятии.
- установить систему видеонаблюдения.
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