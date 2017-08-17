cbagpipe

Михаил cbagpipe

 
36 летРоссия/Уссурийск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Компьютерщик, программист, системный администратор

Здравствуйте, я Михаил — компьютерщик, системный администратор и программист из города Уссурийска.

Решаю проблемы с компьютерами, оргтехникой, интернетом, сайтами и программами.

Умею:

Программировать на C#, Администрировать серверы Windows и Linux, делать простые сайты

на Wordpress, писать тексты, осуществлять техническую поддержку.

Помогаю:

  • определиться с тем, что сделать для нормальной работы корпоративной сети (аудит).
  • протянуть сеть.
  • собрать и настроить серверы.
  • настроить общий доступ к интернету и файлам.
  • сопровождать существующие системы предприятия, следить за их работоспособностью.
  • настроить рабочие места.
  • разработать политику информационной безопасности на предприятии.
  • установить систему видеонаблюдения.
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