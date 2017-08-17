Компьютерщик, программист, системный администратор

Здравствуйте, я Михаил — компьютерщик, системный администратор и программист из города Уссурийска.

Решаю проблемы с компьютерами, оргтехникой, интернетом, сайтами и программами.

Умею:

Программировать на C#, Администрировать серверы Windows и Linux, делать простые сайты

на Wordpress, писать тексты, осуществлять техническую поддержку.

Помогаю: