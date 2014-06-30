cetriolino

Необходимо 4 текста в раздел "Услуги компании" на тематику 1) проектирования оборудования для складов цемента 2)поставок оборудования 3)автоматизации производства и внедрения АСУ ТП 4) нанесения антиадгезионных покрытий. по 1500 знаков не больше, а то будет сильно перегружать страницу. работа не должна ...
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- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо наполнить сайт. Тематика оборудование для транспортировки сыпучих материалов(в частности для цемента). Небольшие статьи, примерно по 1000 символов.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходим логотип для производителя ковролина. Иностранная компания. Производство базируется в Германии. На все про всё 2 дня и 30$. Оплата 50/50 на карту сбера. Если интересно прошу ответить в личку. Спасибо.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт9 лет назад
Компании-поставщику требуется разработка фирменного стиля. Основной вид деятельности: поставка напольных покрытий.Фирменный стиль31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Концепция такая: проблема- испуг- информация. Тема: вакцина Гардасил Доказано, что рак шейки матки у женщин вызывает вирус папилломы человека. Каждые 40 минут в мире умирает 1 женщина от рака шейки матки. Существует вакцина Гардасил, которая ...Анимация6 заявокЗакрыт10 лет назад