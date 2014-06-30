cetriolino

Юрий cetriolino

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 4 текста в раздел услуги компании

    Необходимо 4 текста в раздел "Услуги компании" на тематику 1) проектирования оборудования для складов цемента 2)поставок оборудования 3)автоматизации производства и внедрения АСУ ТП 4) нанесения антиадгезионных покрытий. по 1500 знаков не больше, а то будет сильно перегружать страницу. работа не должна ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение для сайта

    Необходимо наполнить сайт. Тематика оборудование для транспортировки сыпучих материалов(в частности для цемента). Небольшие статьи, примерно по 1000 символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лого для производителя ковролина

    $50

    Необходим логотип для производителя ковролина. Иностранная компания. Производство базируется в Германии. На все про всё 2 дня и 30$. Оплата 50/50 на карту сбера. Если интересно прошу ответить в личку. Спасибо.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визуальный ряд для монитора в лечебном учреждении

    Концепция такая: проблема- испуг- информация. Тема: вакцина Гардасил Доказано, что рак шейки матки у женщин вызывает вирус папилломы человека. Каждые 40 минут в мире умирает 1 женщина от рака шейки матки. Существует вакцина Гардасил, которая ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад