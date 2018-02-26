Грамотный копирайтер для вас и вашего бизнеса!

Сейчас обучаюсь на тренинге Натальи Реген. Специализируюсь на написании продающих текстов. Помогу увеличить продажи за счет своего креатива и умения выявлять боли и потребности ЦА.