cherru86

Ольга cherru86

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Грамотный копирайтер для вас и вашего бизнеса!

Сейчас обучаюсь на тренинге Натальи Реген. Специализируюсь на написании продающих текстов. Помогу увеличить продажи за счет своего креатива и умения выявлять боли и потребности ЦА.

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Отзывы заказчиков

highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Продающий текст на лендинг
Задание было выполнено раньше срока, за что Ольге больше спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую к сотрудничеству. Полное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата.
Ответный отзыв