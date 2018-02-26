Грамотный копирайтер для вас и вашего бизнеса!
Сейчас обучаюсь на тренинге Натальи Реген. Специализируюсь на написании продающих текстов. Помогу увеличить продажи за счет своего креатива и умения выявлять боли и потребности ЦА.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
7 лет назад
Задание было выполнено раньше срока, за что Ольге больше спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Полное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата.