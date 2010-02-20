cherry-yuliaa

Юлия Черепанова cherry-yuliaa

 
41 годРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Рисую персонажей!

НАГРАДЫ-

Идея 2007 – 3 место раздел печатная реклама

Идея 2005 – 3 место раздел интернет реклама

Российский рейтинг креативности 2007 года – 48 место

Рейтинг креативности Урала и Сибири 2007 года – 9 место

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Отзывы заказчиков
Elgin
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
4 тематических иллюстрации
Сплошной позитив. Работали в сжатые сроки над задачей по иллюстрациям. Несмотря на то, что я недостаточно четко описал задачу, всё прошло легко и радостно. Юлия задала ряд вопросов, ответы на которые помогли мне получить именно то, что было нужно. При этом, очень приятно общаться, что с фрилансерами редко случается. Резюме: Юлия работает профессионально, качественно, быстро. Приду ещё. Рекомендую. А вам, Юлия, творческих успехов. И спасибо за работу.
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $120
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $80
от 1 дня
нет рейтинга