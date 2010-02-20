Рисую персонажей!
НАГРАДЫ-
Идея 2007 – 3 место раздел печатная реклама
Идея 2005 – 3 место раздел интернет реклама
Российский рейтинг креативности 2007 года – 48 место
Рейтинг креативности Урала и Сибири 2007 года – 9 место
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
14 лет назад
Сплошной позитив. Работали в сжатые сроки над задачей по иллюстрациям. Несмотря на то, что я недостаточно четко описал задачу, всё прошло легко и радостно. Юлия задала ряд вопросов, ответы на которые помогли мне получить именно то, что было нужно. При этом, очень приятно общаться, что с фрилансерами редко случается. Резюме: Юлия работает профессионально, качественно, быстро. Приду ещё. Рекомендую. А вам, Юлия, творческих успехов. И спасибо за работу.
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
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