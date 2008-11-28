Сделать несколько простых правок в скрипте: 1. Изменить порядок постов в форуме 2. Добавить функцию "цитата" в форум Обязательно озвучивайте цену вопроса.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
15 лет назад
Сделать несколько простых правок в скрипте: 1. Изменить порядок постов в форуме 2. Добавить функцию "цитата" в форум Обязательно озвучивайте цену вопроса.
Привлечение посетителей на форум для родителей. Что необходимо делать: - постить на профильных форумах с женской аудиторией, в сообществах жж, привлекая посетителей на наш сайт - посты не должны быть спамом, обычной рекламой и т.д., а должны ...
Необходимо наполнить форум. Тематика: форум для родителей (от планирования беременности до воспитания детей). В предложении озвучьте цену за 1 пост и желательно пример работ.