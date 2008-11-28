chiwap

Дима Кул chiwap

 
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поправить скрипт

    Сделать несколько простых правок в скрипте: 1. Изменить порядок постов в форуме 2. Добавить функцию "цитата" в форум Обязательно озвучивайте цену вопроса.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форум для родителей

    Привлечение посетителей на форум для родителей. Что необходимо делать: - постить на профильных форумах с женской аудиторией, в сообществах жж, привлекая посетителей на наш сайт - посты не должны быть спамом, обычной рекламой и т.д., а должны ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Необходимо наполнить форум. Тематика: форум для родителей (от планирования беременности до воспитания детей). В предложении озвучьте цену за 1 пост и желательно пример работ.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
JayS
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Наполнение форума
Хорошо поработали, спасибо.
Профессионализм, порядочность, ответственность - так характеризуют Юлию работодатели, в чем я с ними полностью согласен. Если вы хотите, чтобы работа была выполнена качественно и в оговоренные сроки - смело обращайтесь к ней.
Ответный отзыв
Jenny
NaN летГермания
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов
$35
10 баллов
15 лет назад
Форум для родителей
Четко сформулированные задачи, моментальная оплата выполненной работы - приятно работать с человеком, который ценит и свое, и чужое время.
Рерайт, копирайт Ответственность и профессионализм - если для вас важны такие качества в исполнителе задания, смело обращайтесь к Евгении. Работу выполнила качественно, раньше срока, в полном объеме. Грамотный, богатый и чистый русский язык, быстрое "погружение" в тему. Будем обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв