chocoweb

Studio Choco chocoweb

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн. Качество. Стиль.

Вам нужен сайт? А сайту нужно красивое лицо!

Мы создадим качественный, уникальный и красивый дизайн для сайта с любыми задачами.

Строгий и уверенный - для корпоративного или бизнес-сайта.

Легкий и ненавязчивый - для социальных сетей.

Яркий и нестандартный - для сайтов-визиток.

Динамичный и запоминающийся - для промо-сайтов...

Для любой Вашей идеи мы подберем уникальное решение!

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Также мы осуществим качественную верстку под любую cms, отладим и протестируем.

Изготовим сайт под ключ, включая уникальные флеш-сайты и сложные интернет-магазины.

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Отзывы заказчиков
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн торговой фирмы
Понравилось работать с Шоко. Терпеливо выполнила все пожелания заказчика. Очень хороший исполнитель. Маладчинка!
Отличный заказчик. Всегда открыт к обсуждению. Буду рада продолжению сотрудничества... Рекомендую :)
Ответный отзыв
S_Marina
Marina 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$60
10 баллов
14 лет назад
Переделать некоторые элементы уже готового дизайна
Все было выполнено очень качественно и профессионально с учетом всех пожеланий. Результатом работы осталась полностью довольна :) Рекомендую!
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать сайт + натянуть на джумлу
Хорошо нарисовано, доработаны пожелания тяжелого заказчика, получены дальнейшие контакты на новые сайты :) Маладец!
Web-Solutions
Владимир 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
$300
10 баллов
14 лет назад
Срочно необходим дизайн
Спасибо за интересный дизайн сайта казино! Рекомендую, как талантливого и ответственного человека.
Отличный заказчик! Четкое указание задач, открытость к диалогу. Приятный в общении человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
777879
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Нужен дизайн сайта
Отличный дизайнер. Учитывались все мои пожелания и замечания по ходу работы. Оперативно вносились коррективы. Планирую еще не раз обратится в будущем. Спасибо!
Отличный заказчик. Адекватно подходит к требованиям, открыт к диалогу. Легко вести с ним работу. Рекомендую :)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
11 отзывов
от $100
от 3 дней
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