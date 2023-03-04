cobbyrain

Орлов Макс cobbyrain

 
29 летРоссия/Грозный
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать/закончить сайт.

    Добрый день, исполнители. Интегрировать : -платежный шлюз от банка (чтоб работали платежные ссылки и тд) -корпоративную почту(смена пароля, регистрация, вход с другого ip) -систему верификации SUMSUB или любую другую -онлайн ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Доработать сайт

    Добрый день. Сайт(наш) cobrapayx.com Аналоги itpay.app cent.app paypalych.com Нужно сделать ЛК пользователей, фото функций выше Интегрировать : -платежный шлюз от банка (чтоб работали платежные ссылки и тд) -корпоративную почту(смена пароля, регистрация, вход с другого ip) -систему верификации SUMSUB -капчу при входе и регистрации -онлайн чат поддержки -поправить ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Доработка сайта

    $440

    Наш проект сервис приема платажей. Необходимо создать вход, регистрацию, личный кабинет пользователя Есть сайты аналоги и наш сайт для более упрощенной работы. Интегрировать : -платежный шлюз от банка (чтоб работали платежные ссылки и тд) -корпоративную почту(смена пароля, регистрация, вход ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Сделать сайт

    Добрый день. Цена обсуждается отдельно !!! Наш проект сервис приема платежей по всему миру. Есть три похожих сайта по нашей тематике(у них одна платежная система), которые должны быть с такими же функциями. Далее, нужно будет интегрировать: -sumsub(служба-система верификации) -чат поддержки -интеграция ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрытнет даты