Добрый день. Цена обсуждается отдельно !!! Наш проект сервис приема платежей по всему миру. Есть три похожих сайта по нашей тематике(у них одна платежная система), которые должны быть с такими же функциями. Далее, нужно будет интегрировать: -sumsub(служба-система верификации) -чат поддержки -интеграция ...