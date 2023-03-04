Добрый день, исполнители. Интегрировать : -платежный шлюз от банка (чтоб работали платежные ссылки и тд) -корпоративную почту(смена пароля, регистрация, вход с другого ip) -систему верификации SUMSUB или любую другую -онлайн ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день. Сайт(наш) cobrapayx.com Аналоги itpay.app cent.app paypalych.com Нужно сделать ЛК пользователей, фото функций выше Интегрировать : -платежный шлюз от банка (чтоб работали платежные ссылки и тд) -корпоративную почту(смена пароля, регистрация, вход с другого ip) -систему верификации SUMSUB -капчу при входе и регистрации -онлайн чат поддержки -поправить ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
- $440
Наш проект сервис приема платажей. Необходимо создать вход, регистрацию, личный кабинет пользователя Есть сайты аналоги и наш сайт для более упрощенной работы. Интегрировать : -платежный шлюз от банка (чтоб работали платежные ссылки и тд) -корпоративную почту(смена пароля, регистрация, вход ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 месяцев назад
Добрый день. Цена обсуждается отдельно !!! Наш проект сервис приема платежей по всему миру. Есть три похожих сайта по нашей тематике(у них одна платежная система), которые должны быть с такими же функциями. Далее, нужно будет интегрировать: -sumsub(служба-система верификации) -чат поддержки -интеграция ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытнет даты