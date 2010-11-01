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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$68
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
13 лет назад
Xороший исполнитель. Быстро вник в суть дела, не задавал лишних вопросов. Работа была сделана качественно и в срок. К дополнительным требованиям отнесся без капризов и притензий. Сайт: www.paris-cab.com Если вы хотите быть уверены в даннои оценке звоните: +33 666870707 Управлаюший компании " MARKIZ " . Париж, ФРАНЦИЯ Советую !
$50
10 баллов
13 лет назад
За работу взялся сразу. Благодаря тому, что Андрей был постоянно на связи, корректировки выполнялись мгновенно и качественно. Результатом очень доволен. Общаться было легко и приятно. В будущем планирую продолжить сотрудничество.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $200
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
нет рейтинга