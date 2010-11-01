code_red

Андрей Колмаков code_red

 
34 годаРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

http://vk.com/slider

icq: 403066

skype: day-alone

e-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков
JoomlaMan
Евгений 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$68
10 баллов
13 лет назад
Дизайн портала по стройматериалам
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Euro-Go
Артур 
49 летФранция
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
13 лет назад
Внесение изменений на сайт
Xороший исполнитель. Быстро вник в суть дела, не задавал лишних вопросов. Работа была сделана качественно и в срок. К дополнительным требованиям отнесся без капризов и притензий. Сайт: www.paris-cab.com Если вы хотите быть уверены в даннои оценке звоните: +33 666870707 Управлаюший компании " MARKIZ " . Париж, ФРАНЦИЯ Советую !
olligator
Олег 
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Доработка дизайна
За работу взялся сразу. Благодаря тому, что Андрей был постоянно на связи, корректировки выполнялись мгновенно и качественно. Результатом очень доволен. Общаться было легко и приятно. В будущем планирую продолжить сотрудничество.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $200
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
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