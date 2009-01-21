Являюсь представителем инженерно -дизайнерской группы, которая занимается проэктно - дизайнерской деятельностью в среде SolidWorks более полутора лет. Группа принимала участие в ряде проэктов по моделированию и проэктированию медицинско-технического оборудования для швейцарской производственной фирмы "JFrund", а также в проектировании пенобетонного оборудования для научно-производственной корпорации "FCI технологии"
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
15 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!