Являюсь представителем инженерно -дизайнерской группы, которая занимается проэктно - дизайнерской деятельностью в среде SolidWorks более полутора лет. Группа принимала участие в ряде проэктов по моделированию и проэктированию медицинско-технического оборудования для швейцарской производственной фирмы "JFrund", а также в проектировании пенобетонного оборудования для научно-производственной корпорации "FCI технологии"