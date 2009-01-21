compoundsys

Mike Nadich compoundsys

 
41 годУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Являюсь представителем инженерно -дизайнерской группы, которая занимается проэктно - дизайнерской деятельностью в среде SolidWorks более полутора лет. Группа принимала участие в ряде проэктов по моделированию и проэктированию медицинско-технического оборудования для швейцарской производственной фирмы "JFrund", а также в проектировании пенобетонного оборудования для научно-производственной корпорации "FCI технологии"

SolidWorks
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matguru
Guru Mat 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Преподаватель физики
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