coorp

Кристина coorp

 
44 годаРоссия/Саратов
18 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Наполнение сайтов | Подбор фото | Наполнение интернет-магазина, каталога продукции | Сбор информации

Наполнение сайтов, интернет-магазинов, обработка фотографий.

Умею работать с основными CMS, графическими пакетами, знаю HTML и CSS.

HTMLCSS
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