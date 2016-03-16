Написать описания к карточкам товара

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок200 просмотров

Необходимо написать небольшие описания к карточкам товара (тематика товары для дома). Объем каждого описания 300-350 зн бп., большие не нужны. У некоторых товаров уже есть описание, нужно просто переписать тогда. У других товаров надо написать с нуля.

Товаров примерно 200 штук. крайне желательно уложиться за один день, максимум два дня. При успешной работе потом будет аналогичный заказ.

Уникальность описаний не ниже 80-90% по text.ru

Пишите свои предложения по цене (за 1000 зн бп) и срокам.

Предпочтение будет отдано исполнителю с самой низкой ценой.

9 лет назад
coorp
45 лет
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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