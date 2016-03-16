Нужен человек для написание коротких новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок209 просмотров

Срочно! 

Источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник.

В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю).

Простота изложения и оперативность очень приветствуются.

Оплата - 10 грн. за 1000 зн. (30 руб.)

Жду откликов, заранее всем спасибо!

9 лет назад
vishnyovayad
Дарья 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

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