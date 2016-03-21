Ветеринарные препараты

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок158 просмотров

Нужно написать 4 информационные статьи на тему продажи ветеринарные препаратов для публикации на сторонних площадках. Объем каждой статьи - 2. 

Обязательные требования:

  • знание тематики
  • грамотный русский язык;
  • умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".
9 лет назад
Smartaleck
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadolnaya1
Оксана 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$1
4 дня
Задание выполнено качественно и в срок. Очень удачно выбрал исполнителя – на понимание сути и идеи задания ушло меньше минуты. Продолжу сотрудничество
Отличный заказчик. Всегда на связи, чётко поставленная задача, оплата вовремя. Очень довольна сотрудничеством. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nadolnaya1
Оксана 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад