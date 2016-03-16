Копирайтер на проект (стресс, депрессия)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок245 просмотров

На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека.

РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека.

Тематика - стресс, депрессия, фобии, мании, шизофрения. Психология, на легком стыке с медициной.

Размер одной статьи 5-10k 

Оплата - начиная с 25 рублей,  растем до 45 рублей (за 1000 знаков)

Понимаю что для старта оплата невысокая, но если человек проявит себя, возможно работа на других проектах.

Остальные условия сотрудничества оговариваются.

Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.

9 лет назад
TeSiCo
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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