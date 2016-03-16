Написать тескты по квадрокоптерам и дронам

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Необходимо написать 50 статей на сайт по квадрокоптерам и дронам Оплата 240 руб. за 1000 знаков.

Требования:

Интересные грамотные тексты.

Уникальность от 95% по etxt или адвего.

9 лет назад
medvedef
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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