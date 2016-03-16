В связи со значительным увеличением количества клиентов, крупное рекламное агентство полного цикла ищет специалиста по написанию сценариев для аудио-роликов на постоянной удаленной основе. Требования к составлению сценария: 1. Понимание эмоциональной окраски ролика ...
Написать тескты по квадрокоптерам и дронам
Необходимо написать 50 статей на сайт по квадрокоптерам и дронам Оплата 240 руб. за 1000 знаков.
Требования:
Интересные грамотные тексты.
Уникальность от 95% по etxt или адвего.
Заявки фрилансеров
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