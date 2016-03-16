В связи со значительным увеличением количества клиентов, крупное рекламное агентство полного цикла ищет специалиста по написанию сценариев для аудио-роликов на постоянной удаленной основе. Требования к составлению сценария: 1. Понимание эмоциональной окраски ролика ...
Простой рерайт 10 000 текстов
Требуется написание текстов на разные тематики в формате ответа на вопрос
(в стиле ответов мэил ру или большой вопрос ру). Каждый текст 1500-2000 знаков с пробелами.
Список вопросов будет отправляется вам в exel файле. ответы заносятся также в ексель.
Особых знаний не требуется, вся информация есть в интернете. Уникальность от 85% по etxt и advego.
Будет проверяться в автоматическом режиме каждый присланный текст. Оплата за 1 текст 15 руб.
+ возможно добавление коротких -мини-ответов – по 5 рублей
не более 2-х предложений
уникальностью от 85%
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Срочно! Источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник. В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю). Простота изложения и оперативность очень приветствуются. Оплата - 10 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать 50 статей на сайт по квадрокоптерам и дронам Оплата 240 руб. за 1000 знаков. Требования: Интересные грамотные тексты. Уникальность от 95% по etxt или адвего.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $1
Нужно написать 4 информационные статьи на тему продажи ветеринарные препаратов для публикации на сторонних площадках. Объем каждой статьи - 2. Обязательные требования: знание тематикиграмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".Завершен9 лет назад
всем привет требуется рерайт 6 описания брендов по 500-1000 символов.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт9 лет назад
На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - стресс, депрессия, фобии, мании, шизофрения. Психология, на легком стыке с медициной. Размер одной статьи ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен копирайтер для написания новостей на сайте www.olarihairs.com.ua Тема натуральные волосы, наращивание волос. И для кроспостинга в соц. сети.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен очень грамотный пресс-релиз проекта(узкоспециализированная соц. сеть), который заинтересует публику. Объем около 2000 знаков. Интересует цена.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $6
Ищу копирайтера умеющего грамотно и красиво писать тексты по теме "Косалтинг". Необходимо написать хорошо читаемый текст на 3000 символов для пользователей сайта по теме: "Энергетическое обследование, энергоаудит" Объяснить доступным языком о сути данной ...Завершен9 лет назад
Доброго времени суток! Нам нужны интересные, крутые, заманивающие зрителей статьи с суперпривлекательным заголовком для топовых площадок, типа LifeNews, Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее. Статьи по теме продажи недвижимости, новостроек и карнавальных костюмов. ...Завершен9 лет назад