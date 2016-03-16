Простой рерайт 10 000 текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок256 просмотров

Требуется написание текстов на разные тематики в формате ответа на вопрос 

(в стиле ответов мэил ру или большой вопрос ру). Каждый текст 1500-2000 знаков с пробелами. 

Список вопросов будет отправляется вам в exel файле. ответы заносятся также в ексель.

  

Особых знаний не требуется, вся информация есть в интернете. Уникальность от 85% по etxt и advego. 

Будет проверяться в автоматическом режиме каждый присланный текст. Оплата за 1 текст 15 руб.

+ возможно добавление коротких -мини-ответов – по 5 рублей

не более 2-х предложений

уникальностью от 85%

9 лет назад
sainliks
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сценарий аудио-ролика для радио

    В связи со значительным увеличением количества клиентов, крупное рекламное агентство полного цикла ищет специалиста по написанию сценариев для аудио-роликов на постоянной удаленной основе. Требования к составлению сценария:  1. Понимание эмоциональной окраски ролика ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен человек для написание коротких новостей

    Срочно!  Источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник. В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю). Простота изложения и оперативность очень приветствуются. Оплата - 10 ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ветеринарные препараты

    $1

    Нужно написать 4 информационные статьи на тему продажи ветеринарные препаратов для публикации на сторонних площадках. Объем каждой статьи - 2.  Обязательные требования: знание тематикиграмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайтер на проект (стресс, депрессия)

    На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - стресс, депрессия, фобии, мании, шизофрения. Психология, на легком стыке с медициной. Размер одной статьи ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Пресс-релиз проекта

    Нужен очень грамотный пресс-релиз проекта(узкоспециализированная соц. сеть), который заинтересует публику. Объем около 2000 знаков. Интересует цена.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Текст по теме "Энергетическое обследование, энергоаудит"

    $6

    Ищу копирайтера умеющего грамотно и красиво писать тексты по теме "Косалтинг". Необходимо написать хорошо читаемый текст на 3000 символов для пользователей сайта по теме: "Энергетическое обследование, энергоаудит" Объяснить доступным языком о сути данной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать крутые статьи с анкорными ссылками для топовых площадок

    Доброго времени суток! Нам нужны интересные, крутые, заманивающие зрителей статьи с суперпривлекательным заголовком для топовых площадок, типа LifeNews, Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее.  Статьи по теме продажи недвижимости, новостроек и карнавальных костюмов.  ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад