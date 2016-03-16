Простой рерайт 10 000 текстов

Требуется написание текстов на разные тематики в формате ответа на вопрос

(в стиле ответов мэил ру или большой вопрос ру). Каждый текст 1500-2000 знаков с пробелами.

Список вопросов будет отправляется вам в exel файле. ответы заносятся также в ексель.

Особых знаний не требуется, вся информация есть в интернете. Уникальность от 85% по etxt и advego.

Будет проверяться в автоматическом режиме каждый присланный текст. Оплата за 1 текст 15 руб.

+ возможно добавление коротких -мини-ответов – по 5 рублей

не более 2-х предложений

уникальностью от 85%