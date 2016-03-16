Услуги стоматологической клиники

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок213 просмотров

Требуется написание 2 информационных статей для стоматологической клиники общим объемом 4к.  Предоставляется подробное ТЗ в личной переписке 

Обязательные требования:

  • !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолио
  • грамотный русский язык;
  • умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".
Написание статей
9 лет назад
Smartaleck
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сценарий аудио-ролика для радио

    В связи со значительным увеличением количества клиентов, крупное рекламное агентство полного цикла ищет специалиста по написанию сценариев для аудио-роликов на постоянной удаленной основе. Требования к составлению сценария:  1. Понимание эмоциональной окраски ролика ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой рерайт 10 000 текстов

    Требуется написание текстов на разные тематики в формате ответа на вопрос  (в стиле ответов мэил ру или большой вопрос ру). Каждый текст 1500-2000 знаков с пробелами.  ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен человек для написание коротких новостей

    Срочно!  Источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник. В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю). Простота изложения и оперативность очень приветствуются. Оплата - 10 ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ветеринарные препараты

    $1

    Нужно написать 4 информационные статьи на тему продажи ветеринарные препаратов для публикации на сторонних площадках. Объем каждой статьи - 2.  Обязательные требования: знание тематикиграмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайтер на проект (стресс, депрессия)

    На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - стресс, депрессия, фобии, мании, шизофрения. Психология, на легком стыке с медициной. Размер одной статьи ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Пресс-релиз проекта

    Нужен очень грамотный пресс-релиз проекта(узкоспециализированная соц. сеть), который заинтересует публику. Объем около 2000 знаков. Интересует цена.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Текст по теме "Энергетическое обследование, энергоаудит"

    $6

    Ищу копирайтера умеющего грамотно и красиво писать тексты по теме "Косалтинг". Необходимо написать хорошо читаемый текст на 3000 символов для пользователей сайта по теме: "Энергетическое обследование, энергоаудит" Объяснить доступным языком о сути данной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад