Добрый день!

Требуется написание текстов для сайтов по стройматериалам, бетонным заводам, и не только.

Обязательно - умение писать тексты с оптимизацией под ключевые запросы, написанные для людей, в продающем формате. Умение разбираться в сфере деятельности компании.

Работы будет много, тексты нужны будут очень качественные как грамматически, так и стилистически - проверяться будут тщательно.

Просьба указывать стоимость за 1000 знаков в рублях.

Спасибо!