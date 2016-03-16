Требуется написание 2 информационных статей для стоматологической клиники общим объемом 4к. Предоставляется подробное ТЗ в личной переписке Обязательные требования: !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолиограмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для ...
Написание текстов для сайтов по стройматериалам
Добрый день!
Требуется написание текстов для сайтов по стройматериалам, бетонным заводам, и не только.
Обязательно - умение писать тексты с оптимизацией под ключевые запросы, написанные для людей, в продающем формате. Умение разбираться в сфере деятельности компании.
Работы будет много, тексты нужны будут очень качественные как грамматически, так и стилистически - проверяться будут тщательно.
Просьба указывать стоимость за 1000 знаков в рублях.
Спасибо!
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