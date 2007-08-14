Опыт администрирования FreeBSD,Linux (свыше 10 лет), Windows (свыше 5 лет).

Опыт работы в хостинге, провайдере, вычислительный центр при Мин. Связи.

ОС: FreeBSD,Linux,WIndows.

Разработка программ под Unix, исследования в области безопасности, установка LAN и WAN сетей.Программирование на PERL (под UNIX, CGI, DBI, и т.д.), PHP,программирование под UNIX shell, ANSI C (under UNIX OS, MySQL library, CGI-LIB, и т.д.).

Базы данных: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MSSQL, MSQL, ACCESS.

FTP(PureFtp,Proftpd),SSH, MTA (Postfix,Exim,Qmail,Sendmail,CGP), DNS (named), WWW (Apache, Nginx,LightHttpd), Samba (share server for Windows based client PCs), POP3/IMAP (Dovecot, Cyrus), Proxy (Squid,Oops), VLAN, VPN, IPSEC, IPFW, PF, Radius, NAGIOS (Мониторинг узлов связи, сервисов, контроль прохождения трафика по отдельным узлам связи), CACTI, MRTG, контроль трафика (Snort), BGP, установка и настройка SPAM фильтров, регулярное исследования багов и установка заплаток.

Так-же установка, настройка, поддержка программ авиа бронирования таких систем как “Gabriel, Amadeus, Sirena”.

Поддержка ЖД терминалов.

Cisco: 1600, 2500, 3600. Switches.PIX firewalling. Converters, RAD, и т.д. Настройка Access серверов с (CISCO + Radius Cistron).

Проекты по разработке: 1. Управление UNIX системами с помощью мобильного телефона - (MobileTron Beta 1.0).

Написанный на ANSI C, вместе с POP3 модулем. С помощью этой программы вы можете управлять UNIX серверами. MobileTron – запускается через CRON демон каждые “n” минут, и проверяет установленный в программе почтовый ящик, после того как вы отослали с мобильного телефона письмо на установленный почтовый ящик, программа проверяет на корректность пароля и запрашиваемой команды на исполнения у сервера), команды хранятся в текстовом файле). Если все проверки прошли удачно – MobileTron исполняет запрашиваемую команду на UNIX сервере и после отсылает результат выполнения команды на ваш мобильный телефон.

2. Конфигурирование DNS (bind) сервера.

Написанная на PERL программа помогает вам конфигурировать DNS (bind) сервер, без лишних хлопот.

3. Конфигурирование Qmail v1.03(mail) сервера.

Написанная на PERL программа помогает вам конфигурировать Qmail v1.03(mail) сервер, без лишних хлопот. Имеется поддержка Vpopmail системы.

3. Биллинговая система для провайдеров.

Пакет программ написанный на PERL для Cistron Radius Access Server. При помощи этой биллинговой системы вы можете управлять пользователями, собирать статистику по использованию Интернета. Динамический контроль Административного интерфейса. Гибкий контроль и использование карточной системы, разные виды доступа к Интернету (по часов, по трафику, дневной, неограниченный, ночной) и т.д.

4. Crypto-toolz – Программа для шифрования и де шифрования файлов.

Написанная на ANSI C крипто программа, позволяет зашифровывать и де шифровать как исходные файлы программ, так и другие текстовые файлы. При криптовании вы задаёте ключ (пароль), при помощи которого вы сможете расшифровать уже зашифрованный вами файл. Система криптования XOR.

5. Система удаленного управления банка данных.

Запись и чтения отчетов на удаленной дистанции. Программа содержит как пользовательский, так и административный модуль. Данная программа использовалась Вычислительным центром Министерства Связи Азербайджанской республики для составления междугородних отчетов и дальнейшей статистики в удаленных районах республики.

6. Контрольная панель для хостинг провайдера.

Управления DNS, Cron, статистика, пароли, ftp, e-mail акаунты, лог файлы, резервирование данных, онлайн поддержка и FAQ, и т.д. Иметься административный и пользовательский модуль.

7. Система Онлайн регистрации.

Защищенная система регистрации подходит для любых сайтов которые хотят себя обезопасить от вандалов спамеров и их единомышленников. Основанная система на GDмодуле является аналогичной системой регистрации таких крупных порталов как Yahoo, Hot Mail и т.д.

8. Программа для настройки Samba сервера.

Данная программа позволяет вам настраивать Samba сервер без всяких хлопот.

9. WEB интерфейс для программы учета трафика NetAMS.

10. Различные программы написанные на Perl для Radius биллинга (контроль пользователей, автоматизированные монупуляции подсчета тарификации трафика, фильтрация и т.д.).

11. Программа связки ABACS (Биллинговая система)с Radius сервером.