Нужно выполнить заказ на 300 текстов. Оплата 30 руб. - 1 000 зн.
Копирайтинг9 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужно выполнить заказ на 300 текстов. Оплата 30 руб. - 1 000 зн.
Необходимо подготовить 150 текстов на самые разные темы. В некоторых случаях предоставляются исходники. Объем текстов от 0,5 до 5 т.зн. Все подробности по почте.
Нужно подготовить более ста текстов, все статьи на разные темы, т.к. я являюсь владельцем нескольких десятков сайтов. Статьи должны быть уникальны и читабельны. Оплата 20 руб. – 1 000 зн.