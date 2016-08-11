copyluxe

Александр copyluxe

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Подготовка статей

    $100

    Нужно подготовить более ста текстов, все статьи на разные темы, т.к. я являюсь владельцем нескольких десятков сайтов. Статьи должны быть уникальны и читабельны. Оплата 20 руб. – 1 000 зн.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад