cornel_litchi

Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Юрий-ответственный молодой человек. Заказ выполнен быстро и качественно. Рекомендую всем и сам в дальнейшем, при необходимости, буду с ним сотрудничать
Ответный отзыв
Задание расписано информативно, заказчик отзывчив и информирует по каждой детали. Само задание креативно и исполнять одно удовольствие. Надёжный человек. Однозначно рекомендую.
$5
10 баллов
8 лет назад
Очень довольны сотрудничеством по проделанной работе. Работа выполнена четко, профессионально и в срок. Всегда на связи, оперативно реагировал на замечания по работе. Приятное, вежливое общение. Понимание сути дела, добросовестное отношение. Получили желаемый результат. Безусловно рекомендую, и сами будем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Ответственный и отзывчивый заказчик. Оплата в срок, а так же хорошая коммуникация, благодаря которой время выполнения заданий сокращается в разы. Рекомендую.