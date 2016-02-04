cornel_litchi

Юра Зинец cornel_litchi

 
26 летПольша/Краков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Krupp1
47 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Протестировать тест (пардон за тавтологию). Время выполнения 30 минут.
Юрий-ответственный молодой человек. Заказ выполнен быстро и качественно. Рекомендую всем и сам в дальнейшем, при необходимости, буду с ним сотрудничать
Задание расписано информативно, заказчик отзывчив и информирует по каждой детали. Само задание креативно и исполнять одно удовольствие. Надёжный человек. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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Очень довольны сотрудничеством по проделанной работе. Работа выполнена четко, профессионально и в срок. Всегда на связи, оперативно реагировал на замечания по работе. Приятное, вежливое общение. Понимание сути дела, добросовестное отношение. Получили желаемый результат. Безусловно рекомендую, и сами будем сотрудничать дальше!
Ответственный и отзывчивый заказчик. Оплата в срок, а так же хорошая коммуникация, благодаря которой время выполнения заданий сокращается в разы. Рекомендую.
Ответный отзыв