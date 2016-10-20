База данных на сайте. Надо сделать настраиваемый скрипт, который автоматически обновляет и сканирует базу и при поступлении нового товара заполняет нужные поля и производит перемещение товара.
HTML-верстка4 заявки
Закрыт
9 лет назад
- Редактирование/Корректура
- Расшифровка аудио и видеозаписей (транскрибация)
- Создание субтитров
- Почтовые рассылки
- Сканирование и распознавание
- Рерайтинг
- Рисунки и иллюстрации
- Ретушь фотографий
- Видеомонтаж
База данных на сайте. Надо сделать настраиваемый скрипт, который автоматически обновляет и сканирует базу и при поступлении нового товара заполняет нужные поля и производит перемещение товара.