coscos

Сергей coscos

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

- Редактирование/Корректура 

- Расшифровка аудио и видеозаписей (транскрибация) 

- Создание субтитров 

- Почтовые рассылки 

- Сканирование и распознавание 

- Рерайтинг 

- Рисунки и иллюстрации 

- Ретушь фотографий 

- Видеомонтаж

  • Скрипт для базы данных

    База данных на сайте. Надо сделать настраиваемый скрипт, который автоматически обновляет и сканирует базу и при поступлении нового товара заполняет нужные поля и производит перемещение товара.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад