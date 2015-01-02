crazyspecht

Нужно написать 3 уникальные статьи по новым товарам Apple от 2,5к каждая. Также понадобится описание для товаров для лучшей индексации, но сначала статьи.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Нужно написать 3 уникальные статьи по новым товарам Apple от 2,5к каждая. Также понадобится описание для товаров для лучшей индексации, но сначала статьи.
Нужно создание сайта, размещение на хостинге, вероятно с последующим продвижением. Ценится опыт в создании продающих и привлекающих внимание сайтов. Также желательно указывать приблизительную стоимость создания сайта.