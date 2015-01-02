crazyspecht

Александр crazyspecht

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Заказ уникальных статей
Отличный заказчик. Всем рекомендую
Работа была выполнена в полном объеме, сроки была соблюдены. Рекомендую,как хорошего и ответственного специалиста.
Ответный отзыв