У меня есть несколько правил:

1. Фрилансер должен не реже одного раза в неделю сообщать о том, как продвигается работа над проектом.

Совсем не сложно раз в неделю написать два-три предложения о том, насколько Вы продвинулись в своей работе. Например: "Выполнены первые 7 пунктов из 10 пунктов технического задания." Или: "Проект готов на 43,5%. Осталось доделать такие-то и такие-то модули."

Если от фрилансера нет известий в течение восьми дней, можно считать, что с ним произошел несчастный случай (ударила молния или попал под лошадь), и на этом сотрудничество прекращается.

2. Не стесняйтесь задавать вопросы по проекту.

Вы узнали о моем проекте только сегодня, а я обдумывал его в течение недели, месяца, а то и года. Если проект опубликован на Weblancer.net, это означает, что я искал в Интернете, просматривал документацию, перерыл все книги в библиотеке и лишь затем обратился за помощью к специалистам. Теперь готов поделиться имеющейся информацией с исполнителем работы. И в Ваших, и в моих интересах помочь Вам получить наиболее полное представление о сути проекта.